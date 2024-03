Pallanuoto, Telimar sconfitto a Savona nella poule scudetto

Sconfitta per 13-8 per il Telimar Palermo in Liguria contro la Rari Nantes Savona nell’anticipo della quarta giornata del girone Élite di Serie A-1. Alla piscina Zanelli di Savona i padroni di casa indirizzano subito la partita andando al riposo lungo sul risultato di 8-4, approfittando delle difficoltà dei palermitani scesi in vasca in formazione rimaneggiata per l’assenza di Davide Occhione e con Quinn Woodhead e Francesco Lo Cascio non al meglio.

Partita mai in discussione, con il Telimar che ha provato a restare in scia della Rari Nantes Savona finché le forze lo hanno permesso. In evidenza per i palermitani allenati da Gu Baldineti Johnny Hooper autore di 3 reti, per i savonesi di Alberto Angelini Pietro Figlioli autore di 4 gol e Bogdan Durdic che ha firmato una doppietta.

Dopo la doppia trasferta in Liguria, coincisa con altrettante sconfitte contro Pro Recco e Rari Nantes Savona, il Telimar adesso avrà in calendario due partite in casa contro Ortigia e Trieste.