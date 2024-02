Tennis, il palermitano Cinà finalista in un torneo Itf: è il primo classe 2007 a riuscirci

Ha solo 16 anni ma già rivaleggia, eccome, con in grandi. Che Federico Cinà, palermitano, figlio di Francesco, ex coach di Roberta Vinci, fosse una delle migliori promesse del tennis mondiale, era già assodato, ma nel corso dell'ultima settimana lo ha dimostrato ancora una volta.

Federico, numero sette del mondo tra gli juniores, è arrivato fino alla finale per il titolo del 15mila dollari sul cemento di Monastir, in Tunisia, diventando il primo classe 2007 a riuscirci. Il tennista palermitano n. 1.855 ATP, era arrivato all'ultimo atto senza perdere un set, ma è stato battuto in rimonta per 36 63 60, dopo oltre due ore di lotta, dal croato Matej Dodig, n.483 ATP, 19 anni, e terzo favorito del seeding.

Dopo aver brekkato il suo avversario per due volte nel set d'apertura, Federico è rimasto in partita fino al 4-3 per il suo avversario nella seconda frazione, prima di subire un parziale terribile di otto game a zero. Il giovanissimo palermitano ha probabilmente pagato il gap fisico che ancora c'è con avversari più avanti in classifica.