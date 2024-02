Trotto a Palermo: il centrale è di Buzzitta con Fermezzagal, prima vittoria tra i gentlemen per Buttitta

È Andrea Buzzitta il protagonista dell’ultimo convegno andato in scena all’ippodromo La Favorita di Palermo. L’esperto driver infatti piazza due vittorie nelle prime due corse, tra cui il centrale. Mentre da segnalare la prima vittoria in carriera di Emilio Buttitta tra i gentlemen. La giornata di trotto si è aperta con la gara clou, riservata ai cavalli di tre anni. Sei i partenti sulla distanza del miglio. Allo stacco dello starter è Fiona and co di Alessio Di Chiara ad andare al comando, seguita da Frank del Ronco di Gaspare Lo Verde, ma già dopo 600 metri Buzzitta con Fermezzagal a prendere la testa della corsa. Arrivati all’ultima curva Massimo Zanca con Frisco Bi prova a insidiare il battistrada ma senza successo, visto che Buzzitta si isola e vince col tempo di 1.14.8 davanti proprio a Frisco Bi che supera sul palo Frank del Ronco. Buzzitta si ripete alla corsa successiva con Elenoire Rab.

La quarta gara invece era una “A reclamare” con cavalli di proprietà. Ed è stata dominata sin dal via da Chanel Dei Colli con in sulky Emilio Buttitta. Un’ottima cavalla, migliorata molto nell' ultimo periodo. Veloce dietro il mezzo meccanico ed estremamente regolare nel rendimento come confermano le ultime prestazioni. Ha preso facilmente il comando Buttitta e ha giostrato a piacimento i parziali, passando il chilometro in decelerazione in 1.16.3 per poi allungare in retta e vincere facile in 1.15.3. Grande entusiasmo per la prima vittoria in carriera da gentlemen. Alle sue spalle Conquistador Bi con in sediolo il “prof” Maurizio Cucinotta che super all' interno l’allievo di Pampillonia assicurandosi un’ottima piazza d' onore.

Alla sesta corsa in programma la “maratona” con al via ben 17 cavalli di 5 anni ed oltre suddivisi in tre nastri sulla distanza di metri 3.000-3.020-3.040, una corsa valida come II Tris Nazionale. A trionfare è stato Luciano Mancuso su Dulcenombre, davanti a Luciano Messineo con Veliero e Dario Di Maio con Cinil D’Aghi. L’altra corsa inserita nel panorama dell’Ippica nazionale era terza dove ha avuto la meglio Luciano Messineo jr con Florida Run.