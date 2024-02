Il palermitano Gabriele Minì tra i più veloci e costanti nei test pre stagionali di F3

Buoni test per Gabriele Minì, 18 anni, il pilota palermitano che quest'anno affronterà il campionato del mondo di F3 per il secondo anno. Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, con tanti podi e due vittorie (di cui una, splendida, a Montecarlo), il talento di Marineo è sceso in pista con la Prema Racing, squadra con la quale aveva vinto già il titolo in F4, nei test pre stagionali del Bahrain, nel circuito di Sakhir.

Minì è stato costantemente tra i primi della classe, dimostrando che nel 2024 per il titolo, sfuggitogli lo scorso anno, c'è pure lui. Il talento siciliano è stato sempre uno dei migliori per quanto riguarda il passo gara, e in una sessione ha segnato anche il miglior tempo, chiudendo i test con il decimo tempo complessivo, che non rispecchia a pieno le vere potenzialità di Minì, che ha molto lavorato sulla costanza non cercando quasi mai la prestazione velocistica assoluta.