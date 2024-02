L'attaccante del Palermo Leonardo Mancuso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del flessore del quarto dito della mano destra. L'operazione è stata effettuata dal dottore Massimiliano Mosca alla presenza del responsabile sanitario rosanero dottore Roberto Matracia. Nel corso della settimana il calciatore lavorerà parzialmente in gruppo e non sono stati ancora definiti i tempi di recupero.