Premiati per essersi distinti nella società, a Palermo la prima edizione di «Donna e Uomo culture del Mediterraneo 2024»

Un merito, un premio, un riconoscimento per aver contribuito a migliorare la società in ambito sociale, culturale, scientifico, istituzionale ed educativo. È ciò che hanno ricevuto Eduardo Licata dottorando di ricerca in diritto processuale penale all'Università degli Studi di Palermo, Massimiliano Mazzara imprenditore, Angela Sclafani responsabile di Artemed, Dalila Garofalo imprenditrice che sostiene le donne vittime di violenza, Marcella Cannariato referente per la Sicilia della fondazione Marisa Bellisario e Sabrina Ciulla, fondatrice dell'associazione Anirbas che da anni aiuta i senzatetto della città e tante famiglie bisognose.

Si tratta della prima edizione dei premi internazionali Donna e culture del Mediterraneo 2024 e Uomo e culture del Mediterraneo 2024, patrocinato dagli Stati Generali delle donne e dal Cirs, Centro di formazione professionale di Palermo.

La cerimonia di premiazione si è svolta all'interno della 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo di Palermo. Il riconoscimento, istituito da Giovanna Ferrara dell’associazione culturale Brancaccio e Musica e direttore di redazione ed editore di Brancaccio e Cultura e da Mediexpo, viene attribuito come titolo di incoraggiamento ed esempio nell’interesse della collettività a uomini e donne che si sono distinti per il proprio impegno nelle istituzioni, nel sociale e nella cultura, nella musica e nell’ambito professionale.