Australian Open, il palermitano Federico Cinà sconfitto in semifinale di doppio juniores

Finisce l'avventura del palermitano Federico Cinà agli Australian Open. Il figlio di Francesco Cinà, ex allenatore di Roberta Vinci, dopo aver perso da testa di serie numero uno del singolare è stato sconfitto in semifinale nel doppio juniores, in coppia con il giapponese Rei Sakamoto, dalla coppia statunitense Exsted e Woestendick con il punteggio di 6-1 6-7 (5) 10-8 al supertiebreak.

Un torneo dunque dalla due facce quello per Cinà, sicuramente il miglior talento under 18 italiano, già uno dei più forti a livello juniores: la sconfitta in singolare brucia ancora ma è solo il primo passo di una carriera che promette grande cose.