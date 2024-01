Ippica, a Palermo Messineo si impone nel centrale con Ceres Ors

Luciano Messineo con Ceres Ors ha vinto il centrale all’ippodromo La Favorita di Palermo, in una giornata che ha visto al via 79 cavalli suddivisi in 7 corse. Bartolomeo Ingardia si è imposto nella gara dedicata ai gentlemen.

La gara clou è stata la sesta riservata ai cavalli di 5 e 6 anni sulla distanza del doppio chilometro e valida come II Tris Nazionale. Allo stacco dello starter è Natale Cintura con Desio che va al comando davanti a Ceres Ors e Davidia. I primi mille metri vanno avanti con un ritmo blando e un’andatura tranquilla. Solo all’ultima curva è Daisy Rab che prova a venire fuori dalle retrovie ma senza successo. Quindi in dirittura d’arriva si assiste a un duello tra Desio e Ceres Ors, che vede quest’ultimo avere la meglio negli ultimi 200 metri. Terzo classificato Daiacco Aby guidato da Antonino Vassallo.

La corsa riservata ai driver con cavalli di loro proprietà è stata la quinta. Al via dieci cavalli anziani di categoria D sulla distanza del miglio. Con un gran tempo (1.13.8) Black Mamba San ottimamente condotto da Bartolomeo Ingardia ha la meglio su Brillant Axe di Salvatore Pampillonia e Zarchicco Park di Francesco Paolo Caruso.

Le altre corse inserite nel palinsesto dell'ippica nazionale erano la seconda, la terza e la quarta. Qui hanno primeggiato Antonino Pecoraro jr su Futura Gams, Ancora Luciano Messineo su Euforia Jet e Natale Cintura con Emanuele New York.