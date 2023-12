Terrasini, nuovo tappetino nella palestra della scuola media

A Terrasini gli alunni della scuola media, al rientro dalle vacanze, troveranno un nuovo tappeto in palestra. Lo annuncia su Facebook il sindaco Giosuè Maniaci. «Chiudiamo il 2023 con una bella iniziativa per i nostri ragazzi», scrive il sindaco, ringraziando «il geometra Macaluso e l’ingegnere Tuttolomondo per gli adempimenti compiuti».

«Avevamo preso un impegno con i ragazzi, con gli insegnanti e con le associazioni sportive che utilizzano questa struttura - aggiunge Maniaci - e in questi giorni si stanno eseguendo i lavori per la messa in posa. Ora andiamo avanti con l’obiettivo di adeguare anche il pavimento della tensostruttura con questo ottimo materiale innovativo presente in commercio. Andiamo avanti...Insieme si può»!