Pallanuoto: Serie A1, Circolo nautico Posillipo-Telimar 8-15

Vittoria larga per il Telimar Palermo che alla piscina Scandone di Napoli batte per 15-8 il Circolo nautico Posillipo nell’undicesima e terz’ultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto.

Palermitani subito brillanti con i padroni di casa che accennano a una reazione solamente nel secondo tempo, ma devono arrendersi alla forza degli ospiti che capitalizzano al massimo le superiorità numeriche andando a segno 9 volte su 11. Degno di nota anche il rendimento difensivo con tre sole reti subite su uomo in meno.

All’intervallo lungo il Telimar arriva avanti per 6-4, poi nel terzo periodo con cinque reti di fila indirizzano definitivamente la partita. In evidenza per i palermitani Johnny Hooper autore di quattro gol che spicca in una giornata in cui per la squadra di Gu Baldineti sono andati a segno nove giocatori di movimento. Con questo risultato i palermitani consolidano il quarto posto in classifica e conquistando l’accesso matematico al round scudetto.

«Abbiamo preparato la sfida nei minimi dettagli - ha detto l’allenatore del Telimar Gu Baldineti - ma la differenza in queste partite difficili la fanno come sempre i giocatori. Avevano tutti voglia di vincere dopo la prestazione non esaltante contro il Camogli. Volevavo chiudere il discorso per entrare tra le sette che andranno al round scudetto. Sono molto contento per il carattere che hanno mostrato, quando, sulla carta, sarebbe dovuta essere una partita punto a punto di grande equilibrio tra due squadre che più o meno si equivalgono».