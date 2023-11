Tennis, le ragazze del Ct Palermo a un passo dalla finale scudetto

Una vittoria e una sconfitta per il Circolo tennis Palermo nelle semifinali d’andata del campionato di Serie A1 a squadre. Le ragazze hanno battuto 3-1 in trasferta il Tennis club Rungg a Bolzano ipotecando la finale di Torino del 9 e 10 dicembre. I ragazzi sono stati sconfitti per la prima volta in questa stagione perdendo 4-2 in Toscana sui campi del Tennis club Sinaluga campione d’Italia in carica. Alle ragazze, matricole del campionato di Serie A1, basterà vincere due partite su quattro per andare in finale. I ragazzi dovranno vincere senza lasciare punti per rimontare e qualificarsi per la finale.

A Bolzano a portare punti preziosi per il 3-1 inflitto al Tc Rungg sono state Federica Bilardo, Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato che hanno superato rispettivamente Verena Meliss, Lara Pfeifer e la siciliana Dalila Spiteri. Nel doppio Pedone e Abbagnato hanno battuto Meliss e Spiteri.

Come era successo nella finale scudetto maschile della stagione scorsa ancora una volta il Tc Sinalunga supera i palermitani. A vincere i singolari per il Ct Palermo sono stati Salvatore Caruso e Alessandro Giannessi contro Oriol Roca Batalla e Matteo Gigante. Sconfitti Gabriele Piraino ad opera di Marcello Serafini e Francesco Mineo per mano di Andrea De Marchi. Domenica 3 dicembre il ritorno al Circolo del tennis di Palermo. Nell’altra semifinale Ct Vela Messina sconfitto a Crema per 4-2.

I risultati

Tc Sinalunga - Ct Palermo 4-2 Marcello Serafini b. Gabriele Piraino 6-1 6-3 Alessandro Giannessi b. Matteo Gigante 2-6 6-2 6-3 Salvatore Caruso b. Oriol Roca Batalla 6-1 5-7 6-4 Andrea De Marchi b. Francesco Mineo 6-1 6-1 Matteo Gigante - Luca Vanni b. Gabriele Piraino - Francesco Mineo 6-4 6-3

Marcello Serafini - Oriol Roca Batalla b. Alessandro Giannessi - Salvatore Caruso 7-6 6-2

Tc Rungg Bolzano - Ct Palermo 1-3 Federica Bilardo b. Verena Meliss 6-3 6-7 6-4 Dalila Spiteri b. Giorgia Pedone 6-4 0-6 7-6 Anastasia Abbagnato b. Lara Pfeifer 6-2 6-2 Anastasia Abbagnato - Giorgia Pedone b. Dalila Spiteri - Verena Meliss 6-3 6-2