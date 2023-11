F3, Gabriele Minì terzo a Macao: arrivano anche i complimenti del Comune di Marineo

Al giovane pilota Gabriele Minì arrivano i complimenti dell'amministrazione comunale del suo paese, Marineo, che si trova in provincia di Palermo. «L’amministrazione comunale - si legge in un post su Facebook - si congratula con il giovane concittadino e campione Gabriele Mini, che ha ottenuto il terzo posto della Fia F3 World Cup. Tredici anni dopo Edoardo Mortara - prosegue la nota - un pilota italiano torna sul podio della Main Race di Formula 3 del Gran Premio di Macau. Gabriele Minì ha conquistato la terza posizione alle spalle di Luke Browning e Dennis Hauger. Gabriele Minì sul podio al suo debutto a Macao: P3! Un grande finale della sua stagione inaugurale in Formula 3 con due vittorie, tra cui la vittoria a Monaco, e due pole position».

Poche parole che sintetizzano la grande stagione del giovanissimo pilota e la prestazione al suo debutto in una gara dal grande fascino come il gran Premio di Macao, storica competizione asiatica tornata in calendario per la prima volta dopo tre anni a causa della pandemia Covid. Il palermitano venerdì ha sfiorato la pole, poi in gara è salito sul podio. Il pilota della Prema ha concluso in terza posizione una gara segnata da numerose bandiere gialle e dal brivido per il brutto incidente di Paul Aron, uscito fortunatamente illeso dalla sua monoposto. Minì, secondo nella griglia di partenza, non ha potuto fare nulla contro lo strapotere di Luke Browning, sia al via che alla ripartenza dopo l’ingresso della prima safety car.