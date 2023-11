Tennis a squadre, ultimi impegni per il Ct Palermo prima delle semifinali scudetto

Sesta e ultima giornata della fase a gironi del campionato di Serie A-1 per le formazioni del Circolo del Tennis Palermo. Sia la squadra maschile capitanata da Davide Cocco che quella femminile guidata da Alessandro Chimirri hanno già ottenuto la qualificazione alle semifinali scudetto. I ragazzi saranno impegnati alle 10 in Umbria contro lo Junior tennis Perugia, le ragazze allo stesso orario ospiteranno sui campi in terra rossa di viale del Fante il Tennis Beinasco.

La squadra maschile cerca punti per avere la certezza di disputare la semifinale di ritorno in casa in attesa del sorteggio che martedì deciderà l’avversaria che dovrà affrontare: oltre i palermitani sono già qualificati anche i tennisti del Ct Vela Messina. Qualificazione da raggiungere ma molto vicina per il Tc Crema e i campioni d’Italia in carica del Tc Sinalunga che l’anno scorso hanno battuto in finale proprio il Ct Palermo.

La squadra femminile invece sa già che in semifinale affronterà la seconda dell’altro girone: al Tc Rungg-Sudtirol della tennista licatese Dalila Spiteri basterà non perdere in casa contro il Tc Padova per qualificarsi e affrontare le palermitane che hanno già ottenuto la certezza di disputare la semifinale di ritorno in casa.

