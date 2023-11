Pallanuoto, il Telimar piega la Nuoto Catania nel derby

Il Telimar Palermo si aggiudica il derby contro la Nuoto Catania valido per la settima giornata della Serie A-1 di pallanuoto. I palermitani hanno avuto la meglio sugli etnei solamente al quarto tempo dopo una partita tesa con qualche errore di troppo. In evidenza Hooper per il Telimar, autore di 6 reti, e Muscat per il Catania in gol 7 volte.

Inizia male il Telimar che perde il possesso del pallone e lascia spazio per il vantaggio del Catania alla prima occasione. Troppo precipitose le giocate in avanti per consentire di tornare subito in parità. E impreciso anche Hooper dai 5 metri che centra la traversa. In chiusura di tempo però arriva il gol di Occhione che accende i suoi, segnano anche Giorgetti e Hooper con il Telimar che chiude la prima frazione di gioco sul 3-1.

Anche la seconda frazione di gioco inizia a rilento per i palermitani che subiscono il ritorno degli etnei: passano Muscat e Torrisi che riequilibrano l’andamento della partita. E’ Hooper a rimettere avanti il Telimar che però arriva all’intervallo lungo con un solo gol di vantaggio sul 6-5. Per gli etnei a rete Muscat e Murisic, per i palermitani Occhione e Giorgetti.

L’andamento del secondo tempo si rispecchia anche nella terza frazione di gioco con distrazioni fatali dei padroni di casa che permettono al Catania di riacciuffare il risultato sull’8-8 per effetto dei due gol di Muscat e Catania, tocca a Hooper, autore di due reti in questa frazione, e Giorgetti tenere avanti il Telimar sul 9-8 all’ultimo tempo.

Il Telimar riesce a prendere il controllo della partita in modo netto solamente nel quarto tempo con le reti di Vitale, Fabiano, la doppietta di Hooper e la rete di Lo Cascio che permettono ai palermitani di mettere al sicuro il risultato sul 14-12; per gli etnei nell’ultima frazione gol di Muscat, migliore dei suoi con 7 reti totali, e Torrisi

Nella foto Hooper autore di 6 reti