Volley, la Re Borbone Palermo travolta dal Reggio Calabria

La partita perfetta, come aveva auspicato il tecnico Nicola Ferro, non c’è stata. Anzi, la Re Borbone Palermo ha giocato la peggiore partita della stagione e si è inchinata alla potenza della Domotek Reggio Calabria con un punteggio che non ammette discussioni: 3-0. Seconda sconfitta nelle prime tre giornate della Serie B maschile e parecchi dubbi sulle capacità – tecniche e caratteriali – dei biancazzurri. Il successo di sette giorni prima contro Bisignano è stato un fuoco di paglia perché contro la “corazzata” reggina sono venuti fuori i limiti del sestetto del presidente Giorgio Locanto e anche i parziali (17-25, 16-25, 16-25) non lasciano spazio agli alibi. Qualche schiacciata di Marco Lombardo, l’ingresso positivo di Richard Opoku, un paio di fiammate iniziali di Giulio Raneli, poi nient’altro. Se Fabian Gruessner mette insieme la miseria di 4 punti, se il muro è inesistente, se Testagrossa è ancora in ritardo e Renato Galia palleggia con molta insicurezza, non si può sperare di mettere in difficoltà una rivale che alle ottime individualità (Omar El Moudden e Domenico Laganà su tutti) accoppia un perfetto gioco di squadra. Tre vittorie su tre per Reggio Calabria che si candida sin da ora a grande protagonista.

Nel primo set la Re Borbone ha resistito fino al 6-6, poi si è lasciata sovrastare, incapace di ogni reazione. Devastante l’avvio del secondo parziale (0-10), chiuso dagli ospiti col minimo sforzo. Stessa musica nel terzo e ultimo set, con i calabresi subito avanti (1-5, 7-16, 10-21) e i palermitani in continuo stato confusionale. Nel prossimo turno la Re Borbone effettuerà il turno di riposo, prossimo impegno ancora in casa, al Palaoreto, il 4 novembre contro il Ciclope Bronte.

I risultati della terza giornata: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3; Papiro Fiumefreddo-Viagrande 1-3; Aquila Bronte-Letojanni 3-1; Paomar Siracusa-Sicily Villafranca Tirrena 3-0; Raffaele Lamezia-Ciclope Bronte 2-3. Hanno riposato: Bisignano e Callipo Vibo Valentia

La classifica: Domotek Reggio Calabria 9 punti; Aquila Bronte, Viagrande, Letojanni e Paomar Siracusa 6; Ciclope Bronte 5; Raffaele Lamezia 4; Re Borbone Palermo 3; Sicily Villafranca Tirrena, Bisignano, Callipo Vibo Valentia e Papiro Fiumefreddo 0.

Il tabellino

Re Borbone Palermo: Galia, De Santis (L), Donato (L), Ferro 1, Gruessner 4, G. Raneli 2, A. Simanella 6, Lombardo 10, Testagrossa, Giordano 1, Opoku 3, L. Raneli, Di Salvo 1. All.: Nicola Ferro

Domotek Reggio Calabria: Sangregorio, Giuliani 1, Schipilliti 8, El Moudden 10, Schifilliti 1, Lopetrone (L), Vizzari, F. Remo, Filianoti (L), Sorrenti, Renzo 6, Laganà 15, S. Remo 2. All.: Antonio Polimeni

Arbitri: Vincenzo Favara e Eleonora Morabito

Note: successione set: 17-25, 16-25, 16-25