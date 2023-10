Pallanuoto, il Telimar torna grande in Len Euro Cup: piegato il Solaris Sibenik

Impresa casalinga del Telimar, che nella seconda giornata di Len Euro cup batte il Vk Solaris Sibenik 11-9. In una piscina Olimpica comunale di Palermo in cui i cento tifosi autorizzati fanno sentire tutto il loro supporto, il Club dell’Addaura inizia in modo stentato, con poca lucidità in fase offensiva, andando sotto di tre reti dopo la prima metà gara. All’inversione di campo, gli uomini guidati da Baldineti tirano fuori tutte le energie residue e con un sontuoso break di 5-0 la ribaltano, portandosi sopra di due gol. Nell’ultimo tempo, mentre i croati provano a restare in partita, i siciliani tengono gli avversari a distanza di sicurezza. Con questa vittoria, il Telimar mantiene la testa della classifica del gruppo A, a punteggio pieno. Salgono al secondo posto i catalani del CN Barcelona, che nell’altra sfida di giornata battono il Tourcoing, agganciando i francesi. Ancora a secco i croati. La terza giornata è in programma il primo novembre, alle 21 a Lille. Dopodomani, invece, ci si rituffa in A-1, con la missione quasi impossibile AN Brescia. Appuntamento in viale del Fante alle 16.

La cronaca

Passa in vantaggio il Solaris in più con Roko Akrap, ma risponde subito Lo Dico servito al palo da Giliberti in extra player. Prosegue il batti e ribatti con Petkovic, ancora Lo Dico e Pelicaric, tutti in superiorità, per il 2-3 che di fatto chiude la prima frazione. Il secondo periodo si apre con un rigore conquistato da Lo Dico e parato da Sparada a Giorgetti. Ne approfittano i croati con Pelicaric per il 2-4. Con la porta che sembra stregata per i ragazzi allenati da Baldineti, a fare la differenza sono l’imprecisione in attacco da parte del Club dell’Addaura insieme all’ottima prestazione dell’estremo difensore avversario, tanto che il Solaris si porta sul +3 con Petkovic a 6” dall’intervallo lungo. Quella che scende in acqua nella seconda metà del match è tutta un’altra squadra, capace di tirar fuori una grande prestazione in fase difensiva, lavorando di contropiede. Accorcia, quindi, le distanze il Telimar con Woodhead da palo 5. Altro penalty per i padroni di casa, stavolta conquistato da Occhione e messo a segno da Hooper per il 4-5. Agguanta il pareggio Giliberti con un pregevole diagonale. E al termine di un break di 5-0 i palermitani la ribaltano con Hooper e Woodhead per il 7-5. Reagiscono gli uomini di Seferovic con Roko Akrap su uomo in più, ma il terzo tempo si chiude sull’8-6 per la rete quasi allo scadere di Hooper in extra player.

Gli ultimi otto minuti di gioco si aprono con la rete in controfuga di Hooper, ma Pelicaric prova a tenere vivo il match segnando su uomo in più il 9-7. È Woodhead su assist di Giorgetti in più a portare il Telimar in doppia cifra, ma il Solaris resta lì con Pelicaric in extra player. Ci pensa il capitano Lo Cascio, al rientro dall’infortunio, a mettere fine alle ostilità, con un gran gol dal centro. La bella rete di Pelicaric in più non fa altro che aggiornare il tabellone sul risultato di 11-9.

Le parole dei protagonisti

«Eravamo forse troppo stanchi – ammette il centrovasca Johnny Hooper – per le troppe partite giocate in queste settimane una dietro l’altra, che però ci stanno permettendo di migliorare tantissimo. Quindi, la stanchezza si è fatta sentire e oggi abbiamo iniziato lentamente, chiudendo il match al contrario in modo perentorio. La squadra era unita ed è questo che ci ha permesso di vincere. Sono davvero fiero di come abbiamo giocato alla fine. Adesso Quinn (Woodhead, ndr) ed io giocheremo i Panamericani per strappare un pass per Parigi 2024. Siamo entusiasti all’idea, ma allo stesso tempo non vediamo l’ora di poter tornare a giocare nel Telimar». «Devo dire che oggi abbiamo fatto veramente una grande impresa – commenta un Marco Baldineti senza voce per aver spinto i suoi durante tutto il match – perché i ragazzi in acqua, specialmente nei primi due tempi, erano stanchi. Nonostante questo, abbiamo messo l'uomo davanti alla porta 4-5 volte, poi è mancata la lucidità del gol. Abbiamo sbagliato un rigore. Loro, al contrario, hanno approfittato delle poche occasioni che hanno avuto davanti e gli è andato tutto bene. Ma la forza di oggi – conclude l’allenatore ligure – è stata non mollare, rimanendo concentrati. La chiave è stata giocare di contropiede. Lo abbiamo fatto più e più volte. E alla fine, poi, ha pagato». Marcello Giliberti, Presidente Telimar: «Continuiamo nella nostra impresa, battendo in casa 11-9 gli indomiti croati del Solaris al termine di un match durissimo. All'inizio siamo andati sotto di tre, ma abbiamo avuto una reazione straordinaria grazie ad una grande prestazione di squadra, chiudendo il terzo tempo con un parziale di 6-1. Restiamo, così, veramente in alto in Europa, lavorando nel quotidiano fra mille problemi e difficoltà. Dimostriamo di essere davvero capaci nel portare avanti questo nostro ambizioso progetto in una città che ha difficoltà a sostenerci, sotto tutti i punti di vista. Fra 24 ore riprenderemo a lavorare in vista della sfida di campionato contro il forte Brescia, che affronteremo orfani dei nostri due americani, impegnati nei Giochi Panamericani».

Il tabellino

Telimar: Jurisic, Marini, Nuzzo, Fabiano, Giorgetti, Hooper 4 (1 rig.), Giliberti 1, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione, Lo Dico 2, Woodhead 3, Girasole. Allenatore: Baldineti

Solaris: Sparada M., Bralic, Brajkovic, Akrap R. 2, Jakovcevic, Petkovic 2, Akrap D., Pelicaric 5, Vrdoljak, Bulat, Burburan, Sparada T., Strkalj. All.: Denis Seferovic

Arbitri: Nikos Boudramis (GRE) e Frans Van Duijnen (NED) – Delegato: Angel Moliner (ESP)

Note: parziali: 2-3; 0-2; 6-1; 3-3. Superiorità numeriche: Telimar 4/10 + 2 rig. (1 parato); Solaris 7/13

Nella foto Hooper autore di 4 reti