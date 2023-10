Palermo, un libro racconta i 120 anni del circolo Lauria

Racconti inediti e oltre duecento foto per ripercorrere i 120 anni di uno tra i club nautici più antichi d'Italia. È stato presentato ieri, sabato 14 ottobre, a Villa Lauria, in viale delle Palme, a Palermo il volume che celebra i 120 anni del Club Canottieri Roggero di Lauria. Foto d'epoca, estratti di giornale ma soprattutto la storia dei successi sportivi, dei traguardi olimpionici e dell'impegno sul fronte della vita sociale.

Nel volume, curato da soci e non, vengono ripercorse tutte le tappe del sodalizio dalla nascita sino ai giorni nostri. Il Club Canottieri Roggero di Lauria è stato fondato nel 1902 in un bastimento ancorato al porto di Palermo. Da allora lo scopo dell’associazione è stato sempre quello di promuovere l’insegnamento, la pratica e lo sviluppo degli sport nautici riconosciuti dal Coni.

Nel 2002, a suggellare i tanti successi sportivi conquistati in questi anni, il Comitato olimpico nazionale italiano ha assegnato al Club la massima onorificenza per meriti sportivi, il Collare d’Oro al Merito Sportivo e, fino al 2021, è stata l’unico sodalizio a fregiarsi di questo riconoscimento in Sicilia. Ad oggi, sono tanti i campioni tesserati per il Club con la Federazione Italiana Vela, tra i quali i due fratelli Bruni, attualmente ai vertici della Vela mondiale: Francesco detto Checco, campione olimpico e famoso skipper di Luna Rossa nella American’s Cup, e Gabriele, detto Ganga, anch’egli campione olimpico e tecnico Fiv, allenatore dell’equipaggio medaglia d’oro alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020 (disputate nel 2021 per la pandemia).

Grazie alla radicata presenza sul territorio, garantita dal numero di soci e tesserati e dal prestigio del Club, il Lauria è promotore e organizzatore di manifestazioni sportive ed eventi sociali aperte alla cittadinanza, durante i quali vengono affrontati temi di grande interesse comune, tra cui la sostenibilità ambientale e la promozione della vela paralimpica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 rappresentano due esempi significativi.

«Un orgoglio - afferma Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria - essere stato presidente nell'anno in cui si è celebrato questo importante traguardo, l'anniversario dei 120 anni. Il volume racconta la storia del nostro circolo anche attraverso aneddoti inediti. Ci sono 285 foto in oltre 140 pagine. Sicuramente questa nostra realtà ha scritto una bella pagina di storia che va conosciuta».

Nel video parlano Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Roberto Urso, giornalista e curatore dei testi del volume dei 120 anni del Club Lauria