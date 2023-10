Telimar sommerge di reti la De Akker e manda in vasca anche i più giovani

Grande vittoria del Telimar sulla De Akker Bologna per 17-4, nella delicata sfida valida per la terza giornata di serie A1 del campionato di pallanuoto. All’Olimpica di Palermo, chiusa di nuovo al grande pubblico per la scadenza della deroga sull’agibilità della tribuna da parte del Comune, i padroni di casa mostrano il giusto approccio al match. I felsinei provano a metterla sul piano fisico, ma il club dell’Addaura resta compatto e concentrato sull’obiettivo. Così, ad ogni quarto di gioco, gli uomini di Baldineti scavano costantemente il gap a suon di reti dei due americani, Hooper e Woodhead.

Con il risultato in tasca, c’è spazio anche per i giovanissimi Leonardo Falsone e René Girasole. L’italo-spagnolo classe 2006, subentrato a 4’50 dal termine al posto di uno Jurisic in forma smagliante, fa il suo esordio senza prendere gol. Ritmi serrati in questo campionato, che vedrà i ragazzi del Presidente Giliberti sabato a Salerno nella sfida alla Rari Nantes.

«Grande vittoria di squadra», secondo il polivalente Quinn Woodhead, autore di cinque reti: «Abbiamo giocato molto bene. È stata una bella partita. Stiamo lavorando bene, ci alleniamo quanto più possibile e questa vittoria ci rende davvero felici. Abbiamo speso molte energie in queste settimane. È vero, siamo un po’ stanchi, ma per i giocatori di pallanuoto è normale sentirsi così. Sabato sarà una partita durissima, ma siamo pronti».

«Devo fare veramente i complimenti ai miei giocatori – sottolinea l’allenatore Marco Baldineti – perché in una situazione di emergenza, senza il nostro capitano e senza Marini, i ragazzi sono riusciti a dare ancora una volta il massimo. La De Akker è una squadra forte che si è ulteriormente rinforzata e ha pareggiato a Siracusa. Oggi, però, i bolognesi hanno incontrato noi che siamo stati veramente fantastici. Una partita splendida, sia in fase difensiva, con Jurisic sugli scudi, sia in ripartenza. Siamo una squadra difficile per tutti. Hanno esordito i più giovani e anche Metodiev, che sta trovando pian piano la condizione fisica, ha giocato un po’ di più. Sabato a Salerno la Rari Nantes venderà cara la pelle, faranno di tutto per batterci. Noi speriamo di recuperare energie mentali e fisiche per poter andare là a vincere».

Telimar-De Akker 17-4

PARZIALI: 4-1; 4-2; 5-1; 4-0

TELIMAR: Jurisic, Vitale, Fabiano, Giorgetti 2 (1 rig.), Hooper 6, Giliberti 1, Metodiev 1, Falsone, Occhione 1 (rig.), Lo Dico, Woodhead 5, Girasole, Nuzzo 1. Allenatore: Marco Baldineti

DE AKKER: Santini, Menegoli, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas 2, Grossi, Camilleri 1 (rig.), Milakovic, Alfonso Pozo, Luongo, Cocchi, De Simon 1, Pederielli. Allenatore: Federico Mistrangelo

ARBITRI: Luca Bianco, di Gavardo (BS) e Fabio Ricciotti, di Roma. Delegato: Giovanni Lo Dico

NOTE: superiorità TeLiMar 7/13 + 3 rigori (1 parato); De Akker 1/5 + 1 rigore. Santini para un rigore a Hooper nel primo tempo. Usciti per limite di falli Luongo, De Simon e Grossi (D), rispettivamente nel II, nel III e nel IV tempo. Entrambe le squadre con 13 uomini a referto. Spettatori: solo 100 autorizzati per mancanza dell’agibilità della tribuna dell’impianto comunale