Tennis, vittoria doppia: parte col piede giusto il Ct Palermo in Serie A1

Inizia con il piede giusto il cammino delle squadre del Circolo del tennis Palermo impegnate in Serie A1. La formazione maschile dei capitani Davide Cocco e Paolo Cannova ha battuto in trasferta il Sassuolo 4-2, mentre quella femminile guidata da Alessandro Chimirri e Davide Freni ha superato in casa 3-1 il Tc Parioli.

Nei quattro singolari di Sassuolo vittorie di Alessandro Giannessi su Enrico Dalla Valle e di Salvatore Caruso su Daniel Masur. Per gli emiliani vittorie di Federico Bondioli e Mattia Ricci a spese di Gabriele Piraino e Francesco Mineo. Nei due doppi punti messi a segno da Caruso-Giannessi e Mineo-Piraino. Nell’altra gara del girone 3-3 tra Tc Bisenzio, prossima avversaria del Ct Palermo il 15 ottobre alle 10, e Junior Tennis Perugia.

La squadra femminile, al debutto assoluto in Serie A1, ha portato a casa punti pesanti grazie a Federica Bilardo, che ha sconfitto in due set Martina Di Giuseppe, e Anastasia Abbagnato, che ha avuto la meglio nei confronti di Francesca Gandolfi. Rosa Vicens Mas, invece, è stata sconfitta da Tena Lukas che ha messo a segno l’unico punto per le romane. Nel doppio Bilardo-Vicens Mas hanno superato Lukas e Lombardo.

Domenica prossima le palermitane saranno impegnate in trasferta a Verona. Le veronesi oggi hanno battuto il Tennis Beinasco per 3-1.

Sc Sassuolo-Ct Palermo 2-4

Salvatore Caruso b. Daniel Masur 7-6 6-3

Federico Bondioli b. Gabriele Piraino 6-4 7-5

Mattia Ricci b. Francesco Mineo 6-2 6-3

Alessandro Giannessi b. Enrico Dalla Valle 7-5 6-2

Alessandro Giannessi-Salvatore Caruso b. Daniel Masur-Federico Bondioli 6-4 6-4

Gabriele Piraino-Francesco Mineo b. Giulio Mazzoli-Enrico Dalla Valle 6-4 6-4

Ct Palermo-Tc Parioli 3-1

Federica Bilardo b. Martina Di Giuseppe 6-4 6-3

Tena Lukas b. Rosa Vicens Mas 6-2 6-4

Anastasia Abbagnato b. Francesca Gandolfi 6-2 7-5

Bilardo-Vicens Mas b. Lukas-Lombardo 6-2 2-6 15-13