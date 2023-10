Il volley siciliano perde un suo simbolo: morto a 77 anni Carlo Giannetto

Lutto nella pallavolo siciliana, e non solo. È morto ieri, a 77 anni, dopo una breve malattia, Carlo Giannetto, un vero maestro del volley, che ha portato in giro per tutta l'Isola per più di 50 anni. Presidente della squadra di pallavolo New Gica Monreale, era il padre dell’assessore Rosanna Giannetto.

Proprio con la New Gica era arrivata l'ultima sua impresa, qualche mese fa: la promozione, storica, della squadra in serie C. Nel 1980 Giannetto creò la prima squadra maschile a monreale vincendo i campionati di 2° e 1° divisione, diventando poi l'anno successivo allenatore del Cus Palermo. Ha allenato, vincendo più campionati, anche a Mazara, Terrasini e Sciacca. Insegnante di educazione fisica, per decenni ha cresciuto generazioni di futuri pallavolisti, e non solo. I funerali si terranno venerdì 6 ottobre alle ore 15 a Monreale, presso la chiesa di Santa Teresa.