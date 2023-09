Oltre 200 nuotatori da tutto il mondo a Palermo per l'OceanMan Swim

Si chiama OceanMan Swim la manifestazione internazionale che porta Palermo al centro del mondo del nuoto fino a domenica (2 ottobre). Il programma è stato presentato nel corso della conferenza stampa al Circolo Velico Sferracavallo.

Si tratta della prima e unica competizione di nuoto in acque libere a livello mondiale, che approda in Sicilia dopo le tappe ospitate in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, Thailandia, Ecuador, Panama, Bali, Ucraina, Messico, Malesia, Indonesia, Kazakistan, Portogallo, Vietnam e per l’Italia, Cattolica e Lago D’Orta.

Più di duecento nuotatori provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 25 nazioni, domani e domenica, si sfideranno in un percorso di decine di chilometri per la ‘’race’’ Ultra OceanMan e in un lap per la Sprint. Sono solo le destinazioni più belle ed adatte ad accogliere questa manifestazione nel mondo e Palermo

Presenti alla conferenza di apertura, oltre a Giunchiglia, l’assessore comunale allo Sport, Sabrina Figuccia e Ludovico Giambrone, in rappresentanza dell’assessore regionale allo Sport; il rappresentante di OceanMan Italia, Mark Meldau; l’ambasciatore Arena e nuotatore, il tedesco Andrea Fath; il referente di OceanMan Palermo, Paolo Zanoccoli; il delegato regionale Finp, Giacomo Di Santo e i trenta nuotatori italiani e stranieri della ‘’Ultra OceanMan’’.

«Vedere Palermo inserita tra le tappe della “Ocean Man Swim” insieme ad altri prestigiosi luoghi in giro per il mondo è senza dubbio motivo d’orgoglio per la città - ha dichiarato il Sindaco Lagalla attraverso un messaggio fatto pervenire all’organizzazione -. Il mio ringraziamento e il supporto dell’amministrazione comunale vanno al Circolo Velico di Sferracavallo per l’impegno e gli sforzi messi in campo per aver portato in Sicilia la prima e unica competizione a livello mondiale in acque libere».

«OceanMan - dice Figuccia - è un altro tassello prezioso di un calendario di grandi eventi sportivi che fa da traino anche al settore turistico, considerato che, insieme con gli sportivi, arriveranno accompagnatori, tecnici, dirigenti, semplici spettatori. Saranno due giorni, quindi, che coniugano l’aspetto puramente sportivo e quello della nostra ospitalità, come sempre all’insegna dell’eccellenza e dell’accoglienza».

L’evento internazionale porta lo stesso format di gara, regolamento e distanze ovunque. Ad idearlo un team spagnolo che già dal 2015 si è imposto come leader a livello globale e come punto di riferimento per nuotatori ed atleti.

«Siamo estremamente orgogliosi - aggiunge Giunchiglia - di avere contribuito fattivamente affinché questa straordinaria competizione potesse annoverare Palermo tra le meravigliose mete del circuito. Sono doppiamente felice, sia nella mia veste ‘’istituzionale’’ che in quella di sportivo considerato che scenderò in acqua per cimentarmi nella traversata di 25 chilometri. Il Circolo Velico Sferracavallo da sempre promuove lo sport in tutte le sue declinazioni e qualsiasi competizione di respiro nazionale e internazionale troverà nel nostro sodalizio un valido alleato».

La data di Palermo - che rientra fra le 28 gare programmate in quattro continenti nel 2023 - ha il merito, insieme alle tappe già ospitate a Cattolica e sul Lago D'Orta, di rappresentare l’Italia in questo circuito mondiale. Il forte richiamo internazionale unitamente all’aspetto prettamente sportivo fanno di

questo appuntamento agonistico un innegabile volano per la promozione turistica di Palermo, Sferracavallo, Mondello e della Sicilia tutta.

«Dopo aver concretizzato con successo i nostri eventi a Cattolica e al Lago d’Orta - spiega Mark Meldau, Rappresentante OceanMan Italia - sono estremamente entusiasta di introdurre la magia di Oceanman a Palermo. Il nostro obiettivo con Oceanman a Palermo è quello di creare un evento che non solo metta in luce le abilità dei nuotatori, ma anche di avvicinare la comunità alla passione dello sport acquatico. Speriamo che questa edizione inauguri una tradizione che continuerà negli anni a venire».

Dopo Palermo, la manifestazione sarà ospitata a Curaçao, Ibiza, Yucatan, Egitto, Galapagos, Cipro, Dubai, Phuket, per concludere il circuito 2023 il 9 dicembre in Perù.