Obstacle course race, brilla il palermitano Scoma: "L'obiettivo è vincere il campionato italiano"

In Sicilia si sta sempre più diffondendo la nuova disciplina sportiva dell'obstacle course race. Pioniere ed esponente di spicco è Leonardo Scoma, unico palermitano qualificato alle finali europee che hanno avuto luogo in Ungheria. L’Obstacle Course Race è un format di prove di tipo militare, una disciplina sportiva molto diffusa in Italia e che esalta resistenza fisica, forza e agilità.

"Ho scelto questa disciplina perché dopo averne provate diverse, ho trovato nell'obstacle course race un mix perfetto tra la corsa ed altre capacità legate al superamento degli ostacoli - racconta Leonardo Scoma a gds.it -. Si tratta di una disciplina che impegna non solo fisicamente ma anche mentalmente. Paradossalmente, per me la fase più dura del percorso è l'attesa perché quando competo mi diverto tantissimo".

L'obstacle course race si è affermata rapidamente come disciplina sportiva proprio perché unisce varie caratteristiche ricreando un’esperienza di sport completo ed estremo: corsa su tracciati naturali, ostacoli da superare, arrampicata, trasporto pesi in percorsi molto diversi tra loro e con ostacoli che possono essere di varia natura.

"Consiglio a chi si avvicina a questa disciplina di non bruciare troppo le tappe - afferma Scoma -, di fare esperienza con le gare, anche le più piccole, e di non prendersi troppo sul serio, poi il resto verrà da se".

Dopo aver ottenuto la qualificazione alle finali europee, il palermitano ha nuovi obiettivi: "In primis c'è quello di vincere un campionato italiano di categoria".