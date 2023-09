Tennis, Marco Cecchinato divorzia dal suo allenatore Max Sartori

Marco Cecchinato dice addio a Max Sartori. Il quasi 31enne tennista palermitano (compirà gli anni il 30 settembre) ha annunciato il divorzio dal suo coach tramite un messaggio sui social: "Quando sono tornato da Max Sartori ero convinto fosse l’ultimo Maestro della mia carriera - ha scritto Cecchinato -. Quel Maestro che ti porta fino alla fine. Ma il cambiamento fa parte del percorso della nostra vita. Non riuscirò mai a cambiare con il sorriso, ma stavolta cambio con la serenità di esserci impegnati tutti quanti al massimo. Grazie Max, Grazie Ragazzi. Siete fantastici". I due avevano ripresi a lavorare insieme nel 2020.

Che qualcosa frullasse nella testa del semifinalista del Roland Garros 2018 era apparso chiaro dopo la sua sconfitta al primo turno degli Us Open, qualche giorno fa, un pesante 6-4, 6-2, 6-0 dal russo Roman Safiullin. Ennesimo passo falso, tra l'altro, di questi ultimi, travagliati mesi.

"Periodo molto pesante, non c'è dubbio. Come tutti gli ultimi mesi. Scuramente l’anno scorso anche ho avuto un piccolo momento di difficoltà e alla fine sono riuscito a salvare una stagione che era partita veramente male riuscendo a chiudere un altro anno tra i primi 100 - aveva detto il palermitano -. Sicuramente adesso mi prendo qualche giorno perché proprio ho bisogno di staccare, stare con la mia famiglia. Gli ultimi due mesetti da dopo Roland Garros in avanti sono stati veramente difficili. Sicuramente ho bisogno di staccare qualche giorno e poi a casa vedremo come affrontare l’ultima parte di stagione”. Adesso per Cecchinato, dopo un pò di riposo, c'è anche il matrimonio da preparare, con la sua storica fidanzata: dalla loro unione è già nato il piccolo Edoardo.