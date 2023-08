Us Open, Cecchinato subito eliminato: "Faccio tanta fatica in campo, ultimi mesi duri"

Non partiva certamente favorito Marco Cecchinato contro il russo Safiullin nel match di primo turno degli Us Open, ma la sconfitta che è arrivata è stata davvero pesante. Un 6-4 6-2 6-0 subito dal quasi 31enne palermitano in un'ora e venti minuti che conferma quanto visto nei mesi scorsi, ovvero che il "Ceck" su superfici che non siano la sua amata terra rossa ormai soffre veramente tanto e non riesce più ad essere competitivo a questo livello al di fuori del rosso, dove ricordiamo tutti la semifinale del Roland Garros 5 anni fa.

"Una brutta partita, c'è poco da dire - ha detto Cecchinato a fine match - Sto facendo tanta fatica in campo, la stagione era iniziata bene ma dopo Parigi e quella batosta contro Van Assche ho iniziato a vedere tutto nero. Mi sono trascinato un problema alla spalla e poi quando non sei in fiducia è dura. Gli ultimi due mesi sono stati troppo duri, mi prendo qualche giorno per stare con la mia famiglia".