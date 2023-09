Amaro 19esimo posto per Gabriele Minì a Monza: il palermitano chiude settimo il mondiale

Monza amara per il palermitano Gabriele Minì. Il siciliano, nell’ultima Feature Race di F3 nel Gran Premio d’Italia, ha chiuso con un deludente 19° posto la sua prima stagione in categoria, conclusa al settimo posto in classifica generale, con 92 punti. Nel circuito lombardo la gara è stata comunque posizione figlia di due penalità che lo hanno relegato in fondo alla classifica, e che non rispecchiano il passo gara del 18enne originario di Marineo.

A Monza è stata comunque una gara ricca di contatti e di safety car che non hanno regalato grande spettacolo. Vince Jonny Edgar (MP Motorsport) davanti a Zak O’Sullivan (Prema) e Taylor Barnard (Jenzer Motorsport). A Gabriel Bortoleto (Trident) il mondiale piloti, alla scuderia italiana Prema quello costruttori.

Per Minì una prima stagione in F3 piena di alti e bassi. Dopo la favolosa vittoria di Montecarlo, per il giovane siciliano si sperava in una seconda parte della stagione a lottare per il titolo mondiale, ma purtroppo non è stato così. Vedremo ora le mosse per il 2024, se continuerà in F3 o in qualche altra categoria.