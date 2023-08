Palermo-Montecarlo, edizione dei record: la regata quest'anno diventa «maggiorenne»

Dodici nazioni rappresentate e 44 barche finora iscritte. La Palermo-Montecarlo, quest’anno maggiorenne, è a meno di 24 ore dalla partenza: la regata velica d'altura di 500 miglia marine vedrà domani (22 agosto) sulla linea dello start a mezzogiorno 23 barche italiane, mentre le restanti saranno tutte in rappresentanza dei 12 Paesi stranieri che si daranno battaglia lungo le 500 miglia della regata offshore.

Tutto svelato durante la conferenza stampa al Circolo della Vela, dove il presidente Agostino Randazzo, tra le opere dell’artista armeno Jean Boghossian esposte in precedenza proprio a Montecarlo, ha fornito gli ultimi dettagli. Scorrendo la lista degli iscritti si ha la conferma che sarà una competizione con barche e velisti di qualità tra cui figurano per la categoria maxi la Arca Sgr del Fast and Furio Sailing Team con Furio Benussi, già vincitrice dell’edizione 2021 in tempo reale, e i grandi favoriti di quest’anno, sempre in tempo reale, la Black Jack, l’ex Alfa Romeo dell’armatore australiano Peter Harburg.

Presenti anche i campioni in carica che cercheranno di difendere il titolo, i francesi di Tonnerre de Glen, e la grande novità: l’equipaggio tutto al femminile Moogli della skipper francese Caroline Petit. Tra i Class 40 l’Aci dell’ex campione olimpico croato Sci Ivica Kostelic; l’Imagine Act Socomec, Influence del navigatore Marco Guerra, il Made in Midi del mitico navigatore francese Kito de Pavant, vero e proprio habitué della regata.

Insomma, un grande appuntamento in un anno molto particolare per il Circolo della Vela, impegnato con Luna Rossa anche nell’avventura della America’s Cup 2024 che si disputerà a Barcellona per la sua 37esima edizione, dove si proverà a togliere lo scettro di re all’Emirates team New Zealand, vincitrice dell’ultima edizione nel 2021.

La Palermo-Montecarlo con il coefficiente più alto ai fini del punteggio per la classifica finale è di diritto nel circuito delle regate lunghe del campionato italiano di vela offshore della Fiv (Federazione italiana vela), della Mediterranean maxi offshore challenge, trofeo d’Altura del mediterraneo, Mediterranean trophy per i Class 40.