Palermo, Zheng è la regina del Country: battuta la Paolini

La ventenne cinese Qinwen Zheng, numero 26 del mondo, ha vinto la 34ª edizione del torneo Wta 250 Palermo Ladies Open, sulla terra rossa del Country Tennis Club del capoluogo siciliano, battendo in finale Jasmine Paolini per 6-4 1-6 6-1. È il mio primo titolo Wta, lo ricorderò per sempre - ha detto dopo il match la cinese -. L’atmosfera era meravigliosa, complimenti a Jasmine per la partita giocata». Per l'azzurra il sogno di ripetere il successo di Roberta Vinci dieci anni dopo resta tale.