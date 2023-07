Boxe, la palermitana Filardi vola agli Europei: «Voglio fare grandi cose»

Estella Filardi, quattordici anni, la palermitana talento della Extreme Boxing Club del maestro Salvatore Affatigato, è stata convocata per l'Europeo junior che si svolgerà a Ploiesti in Romania, dal 19 al 31 luglio.

La Filardi vanta un curriculum di tutto rispetto e, proprio grazie alle ultime vittorie del campionato Italiano, del round Robin internazionale e il torneo contro l'Irlanda, ha guadagnato la convocazione e il posto in nazionale. “Mi sento in uno stato di forma straordinaria – dice Estella – e ho intenzione di fare grandi cose in questo Europeo. L'anno scorso era la prima volta, avevo poca esperienza internazionale, ma sono riuscita lo stesso ad andare a medaglia, quest'anno mi sono allenata 2/3 ore al giorno, assieme al mio maestro Affatigato che mi supporta sempre e mi ha aiutato tantissimo nel campo di preparazion. Ho fatto tantissimi sacrifici e sono sicura sarò ripagata”. The Scorpion, così viene chiamata Estella Filardi per il suo tatuaggio e il suo modo imprevedibile di boxare in guardia mancina, sarà accompagnata dal tecnico federale Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi, assieme alla squadra nazionale che partirà per la Romania.