Boxe, la palermitana Filardi protagonista in nazionale: due vittorie contro l'Irlanda

Estrella Filardi, tredici anni, la palermitana talento della Extreme Boxing Club del maestro Salvatore Affatigato, vince ancora e continua a confermarsi in grandissima forma con la nazionale italiana junior di pugilato.

In una serata organizzata dal ct della nazionale Valeria Calabrese a Modica, dove è andata in scena una manifestazione che vedeva la nazionale Italiana contro l'Irlanda, con l'intero incasso devoluto in beneficienza, la giovanissima siciliana si è messa in luce a modo suo.

La Filardi ha vinto due match su due, battendo due diverse atlete irlandesi: il primo contro Mia Burn e il secondo contro Anita O'Leary Doyle, con due prestazioni straordinarie da 5-0 che confermano il talento straordinario della giovane pugile palermitana, che si apre la strada per i prossimi Europei junior in Romania.

