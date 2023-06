Undicesimo tempo per Minì nelle qualifiche in Austria, nella Sprint partirà in prima fila

Undicesimo tempo per Gabriele Minì nelle qualifiche del gran premio d'Austria, prova del campionato mondiale di Formula 3. Il pilota di Marineo, però, partirà in prima fila (secondo tempo) nella Sprint Race di domani, per via dell'inversione della griglia.

La pole position va a Grégoire Saucy che con la sua ART GP ha fermato il crono sul tempo di 1:20.457 aggiudicandosi la partenza davanti a tutti nella gara di domenica. Accanto a lui ci sarà la Prema di Dino Beganovic, staccato davvero di pochissimo, solo 4 millesimi lo separano dal miglior tempo.

Questione di millesimi anche per l’assegnazione della seconda fila con Gabriel Bortoleto (Trident) a 17 millesimi da Saucy. Quarto posto per Paul Aron, il pilota del team Prema si è visto togliere la pole position per track limits quando ormai pensava fosse saldamente nelle sue mani al termine della sessione. Stiamo sempre sotto il decimo di distacco per il quinto tempo di Caio Collect (VAR). Sesto partirà O’Sullivan con la terza delle Prema affiancato da Franco Colapinto (MP) settimo. Ottavo Goethe (Trident) con Frederik (ART GP) nono e decimo Christian Mansell (Campos).