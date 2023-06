Il concerto di Vasco a Palermo lascia i segni, il prato del Barbera è devastato

«Uno scenario da The day after tomorrow». Il riferimento del consigliere comunale di Oso, Ugo Forello, al pluripremiato film apocalittico è emblematico della situazione in cui versa il Barbera alcuni giorni dopo il concerto di Vasco Rossi. In attesa del definitivo ripristino, lo stadio appare in condizioni disastrate tra prato rovinato, immondizia ovunque, interni allagati: il ritorno in campo, qualora la richiesta del Palermo di giocare in trasferta Coppa Italia e prima di campionato venisse accolta (in tal senso la società ha già inoltrato una segnalazione alla Lega B), è previsto tra due mesi. Richiesta cautelativa del Palermo che, però, è fiducioso sul ripristino del manto erboso prima dell’esordio casalingo in B.

