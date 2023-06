Lotta libera, oro agli europei under 17 per la termitana Fabiana Rinella

Grande prestazione in finale per Fabiana Rinella, giovanissima atleta di Termini Imerese, ai campionati europei Under 17 di lotta libera a Tirana.

Opposta alla russa Olga Ovchinnikova, Fabiana si è trovata sotto 4-2 a circa un minuto dalla fine, ma è riuscita a ribaltare la situazione e a conquistare la medaglia d’oro under 17 nella categoria -53 kg di lotta libera. Classe 2006, già argento europeo e bronzo mondiale U17 nella passata stagione, Fabiana Rinella ha dato spettacolo. Nel turno preliminare ha fatto fuori la slovacca Lara Gorcs per schienata e dominando anche sulla bulgara Nikol Dimitrova Aleksandrova (10-0) e sull’estone Lisette Boettker (11-0), sconfitte entrambe per manifesta superiorità. In semifinale ha avuto la meglio anche sull’olandese Csilla Josefien Van Os per 7-1, garantendosi il podio. Poi il successo in finale.