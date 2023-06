Altofonte, rinasce il campo sportivo e diventa una palestra a cielo aperto per i bambini

Nasce l'Isola di sport ad Altofonte. L'occasione è stata la rinascita del campo sportivo Recupero Bruno dove Alessio Terrasi – campione italiano dei 50 km su strada, con Giorgia Bruno, Noemi Floriani, Ginevra e Silvia Castello – vincitrici nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera – hanno tagliato il nastro del nuovo parco.

L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito di Sport di tutti i parchi, ideato da Sport e Salute, la società per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e i comuni coinvolti.

Altofonte ha aderito a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici all’aperto dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Nel video di Benedetto Frontini il sindaco di Altofonte Angela De Luca, l'assessore comunale allo Sport Patrizia Antibo, Giusi Romeo (mamma), l'atleta Alessio Terrasi, Giorgia Bruno, Noemi Floriani, Ginevra e Silvia Castello, vincitrici dei campionati studenteschi di atletica leggera.