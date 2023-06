Spagna da dimenticare per Minì: penalizzato e fuori dai punti anche nella Feature Race

Un week end assolutamente da dimenticare quello di Gabriele Minì, in Spagna, nel quinto appuntamento con il mondiale di F3. Il pilota di Marineo, con la sua Hitech, è incappato anche nella Feature Race in una penalità, la terza in tre giorni di competizioni.

Il diciottenne siciliano si è beccato cinque secondi di penalità per un taglio in Curva-1 dopo aver cercato di difendersi da Christian Mansell, con il quale è finito di nuovo ai ferri corti dopo la bagarre di ieri.

Il palermitano ha dunque nuovamente concluso fuori dalla zona punti, concludendo il weekend di Barcellona senza punti all’attivo. A Barcellona terza vittoria stagionale in F3 per Pepe Martì che dopo le due vittorie nelle gare Sprint a Sakhir e a Monaco si è tolto la soddisfazione di vincere in Spagna, davanti al pubblico di casa. Secondo Franco Colapinto davanti a Dino Beganovic In campionato Bortoleto guida con 92 punti, dietro di lui Martì a 68, Beganovic a 62 e Minì a 56. Prossimo appuntamento con la F3 in Austria, nel fine settimana dal 30 giugno al 2 luglio.

