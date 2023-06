Una penalità stoppa la rimonta di Minì nella Sprint Race in Spagna: il palermitano ventunesimo

La sfortuna non vuole lasciare Gabriele Minì, questo fine settimana a Barcelona, per il Gp di Spagna di F3. Il pilota di Marineo, dopo la penalità in qualifica di ieri che lo ha costretto al diciottesimo posto, anche oggi è stato fermato dai giudici di gara nella Sprint Race al Montmelò, quinto doppio appuntamento del campionato.

Il pilota palermitano della Hitech, partito diciottesimo, si è beccato una penalità di 10” che ha vanificato una splendida rimonta che lo aveva visto risalire in zona punti. Il motivo è il contatto con Christian Mansell nella variante Elf al termine del rettilineo del traguardo: se le immagini sembravano mostrare quantomeno un incidente di gara, i commissari hanno deciso di aggiungere dieci secondi al tempo finale del pilota italiano retrocedendolo addirittura 21esimo e quindi fuori dalla zona punti.

Secondo centro in F3 per Zak O’Sullivan. Partito dalla pole, il britannico del team Prema ha mantenuto la prima posizione fino alla bandiera a scacchi controllando anche due ripartenze da safety car. Terzo posto per un altro italiano, Leonardo Fornaroli, alla secondo top 3 di fila dopo Montecarlo.

La classifica di campionato vede Gabriel Bortoleto in fuga con i sui 80 punti, a fronte dei 56 di Minì che nella feature race di domani (ore 9.55) sarà chiamato ad un’altra rimonta. In terza posizione si è confermato Saucy a quota 49 davanti a Beganović con 46, ad Aron con 44 e a Martí con 42

