Salto a ostacoli, Cannella conferma il suo talento e vince il campionato regionale

Il diciottenne palermitano Rubens Cannella, in sella a Douglas III, ha vinto il campionato regionale di salto ostacoli di equitazione al centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo nel trapanese. Cannella, tesserato per l’associazione Villa Pensabane, ha chiuso nelle tre giornate di gare con un totale di 9.09 rimanendo in vetta già dalla seconda giornata.

Alle spalle di Cannella si è piazzato un altro palermitano, Andrea Vitale su Karat vd Noordheuvel, tesserato per il Jumping Villa Albanese, che ha chiuso con un totale di 11.07 penalità. Medaglia di bronzo per il siracusano Fabio D’Aquila in sella a Oliver Twist Bay. Per il cavaliere tesserato con l’Equitazione siracusana il totale delle penalità è stato 11.12.

Nel campionato regionale assoluto riservato ai possessori del I grado la vittoria è andata alla giovanissima palermitana Rachele Campanella, anche lei tesserata per l’Asde Villa Pensabene in sella a Butterfly. Alle sue spalle il modicano Rosario Floriddia del circolo ippico Caccamo in sella a For The Best Roy Weel. Terzo posto per la catanese Erika Grazia Arcidiacono, del circolo ippico cardinale, in sella a Udinì dell’Armonia.

«È stato un Campionato dai grandi contenuti tecnici - ha detto il Presidente del comitato Fise Sicilia Fabio Parziano - ospitato in un centro rinnovato che ha dimostrato grande competenza organizzativa. Ai vincitori delle medaglie giungano i miei complimenti per come sono riusciti a raggiungere questi risultati così importanti».

© Riproduzione riservata