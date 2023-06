Sfortuna per Minì nelle qualifiche: tempo cancellato, partirà diciottesimo

Sfortuna per Gabriele Minì nella qualifiche del Gran Premio di Spagna, sul circuito di Barcellona, valido per il campionato mondiale di F3. Il diciottenne pilota di Marineo aveva ottenuto la quinta posizione in griglia ma il suo tempo è stato annullato, visto che nel suo giro più veloce sotto la bandiera a scacchi è uscito dai limiti del tracciato all’ultima curva precipitando in una 18esima posizione difficile da mandare giù, vista anche la lotta per il campionato.

Il siciliano, in generale, ha faticato a trovare un tempo competitivo, ma quando lo ha fatto il suo tentativo è risultato vano a causa della penalizzazione. In pole position Pepe Martí, che partirà domenica davanti a tutti nella Feature Race. Accanto a lui partirà Taylor Barnard. Terza posizione per Franco Colapinto, inseritosi in extremis in seconda fila davanti alle Prema di Dino Beganović e Paul Aron, mentre in sesta piazza si è collocato il leader della classifica generale Gabriel Bortoleto

