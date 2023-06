Minì torna in pista in Spagna: sedicesimo tempo nelle prove libere, oggi le qualifiche

Gabriele Minì torna in pista per il week end di gara del Gran Premio di Spagna di F3, a Barcellona. Il pilota di Marineo, dopo la straordinaria vittoria del Gp di Montecarlo, vuol fare il bis anche nel circuito di Montmelo. Minì ha iniziato col sedicesimo tempo le prove libere penalizzato da un impeding nel momento di effettuare il suo primo giro e poi impossibilitato, con gomme già usate, a fare molto meglio nel secondo tentativo.

Sui 45 minuti a disposizione il solo Roberto Faria ha fatto segnare un tempo nei primi 25 minuti. Tutti gli altri piloti, a parte quale giro in-out, sono infatti rimasti ai box fino ai 20 dal termine per risparmiare gomma.

La logica conseguenza si chiama traffico e, quando tutti i piloti sono scesi contemporaneamente in pista, è stata difficile districarsi per poter effettuare un giro pulito tra il traffico e la puntuale bandiera rossa, giunta a 10 dal termine per l’uscita di pista di Wisnicky in curva 9. Tutto rimandato, quindi, alle qualifiche di oggi, che scatteranno alle 15.

