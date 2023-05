Minì non rischia nella Sprint Race a Montecarlo, domenica partirà dalla pole position

Gara accorta e intelligente, quella di Gabriele Minì, 18 anni, nella Sprint Race del Gp di Montecarlo d F3. Il pilota di Marineo è arrivato undicesimo al traguardo, partendo dalla dodicesima posizione, a causa della griglia invertita dopo la qualifica di ieri, dove Minì ha ottenuto la pole position in vista della Feature Race, la gara principale, che si disputerà domani mattina alle 7.55 (diretta su Sky).

Nella Sprint Race successo per Josep Maria Martì: lo spagnolo della Campos, sfruttando la partenza dalla pole position (sempre per via della griglia invertita), ha mantenuto stabilmente la leadership dal semaforo verde alla bandiera a scacchi, resistendo anche all’intervento della safety Car già al primo giro per l’impatto contro le barriere di Jonny Edgar alla prima curva. Alla ripartenza, il 17enne catalano ha aumentato progressivamente il suo vantaggio su Leonardo Fornaroli, pure lui abile a conservare la seconda posizione per tutto il prosieguo della gara. Terzo lo svizzero Saucy.

Minì partiva in centro gruppo e dopo aver scavalcato subito un avversario al via, si è mantenuto saldo nel gruppone, lontano dai guai, vista l'impossibilità assoluta di superare tra i muri del Principato. La sua gara, quella attesa, sarà domani. In classifica generale rimane leader Bortoleto (63 punti), davanti a Saucy (46), Martì (35), Minì (30), Beganovic e Fornaroli (28).

