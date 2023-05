Palermo Ladies Open al Country, l'attrazione sarà l'ucraina Elina Svitolina

Anche Elina Svitolina, ex numero 3 del ranking mondiale, sarà nel tabellone principale della 34esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo internazionale del circuito Wta che si disputerà dal 15 al 23 luglio al Country Time Club di viale dell’Olimpo, a Palermo.

Dopo l’ufficializzazione della presenza della russa numero 9 al mondo Daria Kasatkina, oggi è arrivata anche la notizia della presenza della tennista ucraina vincitrice di 17 titoli in carriera tra cui 2 volte gli Internazionali di Roma e una Wta Finals.

«Siamo felici - ha sottolineato il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma - che una grandissima del tennis mondiale come Elina Svitolina abbia scelto Palermo nel suo percorso di ritorno nelle posizioni di vertice del ranking. Quest’anno il tabellone principale sarà di altissima qualità grazie alla presenza di una top ten come Daria Kasatkina, delle nostre migliori azzurre e di Svitolina che, un mese e mezzo dopo il suo ritorno in campo, ha dimostrato di essere già in buona forma. Probabilmente l’esempio di Caroline Garcia dello scorso anno, che proprio da Palermo prese la rincorsa per rientrare in top five, avrà convinto Elina Svitolina a partecipare al nostro torneo». Svitolina, sposata dal 2021 con il tennista francese Gael Monfils, aveva giocato il suo ultimo match il 24 marzo a Miami quando era già incinta di Skai, nata lo scorso 15 ottobre. Sei mesi più tardi il ritorno in campo nel torneo Wta 500 di Charleston. La prossima settimana parteciperà al Roland Garros affrontando al primo turno la numero 1 d’Italia e 26 al mondo Martina Trevisan.

