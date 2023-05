Impresa di Minì a Montecarlo: pole in F3 per il pilota marinese

Super pole position per Gabriele Minì nelle qualifiche del GP di Montecarlo, valevoli per il campionato mondiale di F3. Il marinese, 18 anni, ha sbaragliato gli avversari con un giro veramente da favola tra i muretti del Principato. Per Minì è la seconda pole in carriera.

l pilota Hitech membro dell’academy Alpine è stato inserito nel secondo dei due gruppi e ha abbassato il crono di Dino Beganovic all’ultimo tentativo utile volando letteralmente dal Mirabeau fino al traguardo facendo la differenza nel secondo e nel terzo settore rispetto allo svedese della Prema che ha regolato per tre millesimi nel primo gruppo Luke Browning, compagno di box di Minì.

Domenica nella Feature Race quindi Minì partirà al palo con la suo fianco Dino Beganovic. Alle loro spalle Paul Aron e Luke Browning, poi Caio Collet e Sebastian Montoya in terza fila. Per effetto dell’inversione dei primi 12 domani nella gara Sprint in pole position ci sarà Grégoire Saucy con al suo fianco Pepe Marti. Seconda fila per l’altro azzurro Leonardo Fornaroli e Taylor Barnard. Terza fila per Franco Colapinto e il leader del campionato Gabriel Bortoleto che dovrà limitare i danni dunque in questo fine settimana nel quale invece soprattutto domenica nella corsa a punteggio pieno Minì e Beganovic possono accorciare in classifica sul pilota Trident.

