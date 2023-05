L'Ortigia Siracusa all'assalto della qualificazione alla Champions: «Il Telimar Palermo sarà agguerrito»

L'Ortigia Siracusa può centrare la qualificazione ai preliminari di Champions di pallanuoto maschile già sabato prossimo. La squadra, dopo la vittoria di ieri in casa contro il Telimar, è già proiettata in gara 2 che si giocherà a Palermo. Un matchball per chiudere anzitempo la pratica e conquistare, oltre alla qualificazione nella massima competizione europea, il terzo posto in classifica confermando, così, la posizione raggiunta al termine della regular season.

I padroni di casa, ieri, hanno vinto con una delle migliori prestazioni stagionale. Il Telimar, sabato a Palermo, con l'apporto di circa 450 tifosi sugli spalti, dovrà fare molto di più per sperare di pareggiare la serie e rinviare il tutto a gara 3.

Chi preferisce stare con i piedi per terra è Filippo Ferrero: "Non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo vinto la prima, ma dobbiamo vincerne due. Sabato sarà un’altra battaglia. Loro saranno agguerriti e noi dovremo farci trovare pronti, tranquilli, non farci prendere dall’entusiasmo, altrimenti rischiamo uno scossone che ci può far male”.

Su come dovrà essere affrontata gara 2, si è espresso anche Francesco Cassia, centrovasca dell’Ortigia. Ieri "abbiamo fatto una partita perfetta, senza mai mollare un minuto. Loro hanno fatto una grande gara e faccio i complimenti al Telimar, ma noi siamo stati impeccabili. Ora, ci aspetta gara 2 e dovremo gestirla con ancora più freddezza, perché loro saranno più aggressivi dopo questa sconfitta. Dobbiamo andare lì giocando come abbiamo fatto oggi, tranquilli e lucidi, per chiudere il discorso”.

Sabato, alle 18,30, gara 2 a Palermo alla piscina comunale con la tribuna aperta a 450 spettatori dopo un lungo periodo di inagibilità: il Telimar proverà a riportare la serie in parità e giocarsi la bella a Siracusa, l’Ortigia a chiudere in trasferta la qualificazione alla Champions e a certificare il terzo posto in campionato.

