Pallanuoto, va all'Ortigia la gara 1 contro il Telimar

Va all’Ortigia la gara 1 della finale per il terzo posto del campionato di Serie A1 di pallanuoto contro il Telimar. Alla piscina «Paolo Caldarella» di Siracusa i padroni di casa si impongono per 16-9 mettendo in evidenza lucidità offensiva e la padronanza nell’approfittare delle difficoltà degli avversari.

Ortigia subito avanti di tre reti nel primo tempo con Irving che fallisce un rigore per il Telimar centrando la traversa. In avvio di seconda frazione i padroni di casa passano ancora portandosi sul 4-0. Per il Telimar la reazione è nel tiro violento di Irving che segna il 4-1 prima di subire altre due reti da parte dei siracusani. Con il passare del tempo la seconda frazione si rivela più equilibrata e tambureggiante e le squadre vanno al riposo sull’8-4 per l’Ortigia.

Dopo l’intervallo lungo il tema della partita resta più o meno lo stesso con l’Ortigia avanti e il Telimar a cercare di rimanere attaccato alla partita anche se la squadra allenata da Stefano Piccardo riesce a portarsi sull’11-5 e a chiudere la terza frazione sull’11-7. L’allungo decisivo arriva nel quarto tempo con l’Ortigia che si porta sul 15-8 prima del definitivo 16-9.

Sabato alle 18,30 gara 2 a Palermo alla piscina comunale con la tribuna aperta a 450 spettatori dopo un lungo periodo di inagibilità. Il Telimar proverà a riportare la serie in parità e giocarsi la bella a Siracusa, l’Ortigia a chiudere in trasferta la qualificazione alla Champions e a certificare il terzo posto in campionato.

