F3, quarto posto in Australia per il marinese Minì nella Sprint Race

Quarto posto per il marinese Gabriele Minì nella Sprint Race nel gran premio d'Australia della F3, sul tracciato dell’Albert Park, a Melbourne.

Il diciassettenne della HitechGp, al termine di una gara caratterizzata da ben tre regimi di Safety Car (a conferma della grande complessità del circuito australiano, all’esordio assoluto nella serie cadetta e sconosciuto quasi a tutti i partecipanti), è riuscito a recuperare ben sei posizioni rispetto alla “piazzola” di partenza (decimo a causa delle posizioni invertite dei primi dodici, rispetto alla classifica delle prove di ieri), garantendosi non solo punti importanti per la classifica del campionato ma un certo ottimismo per la Featured Race, in programma questa notte a partire dall'1 italiana.

Ad aggiudicarsi la Sprint, inizialmente conquistata dall’argentino Colapinto, squalificato poi per irregolarità, è stato il britannico Zak O’Sullivan (Prema), davanti al colombiano Sebastian Montoya e all'estone Paul Aron, altro portacolori dell’italiana Prema.

