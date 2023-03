Palermo, la Targa Florio partirà da Palazzo dei Normanni

Sarà l’esclusiva cornice patrimonio Unesco di Palazzo dei Normanni ad ospitare nel centro di Palermo la partenza della 107^ Targa Florio, l’evento organizzato dall’AC Palermo con il supporto e la collaborazione dell’Automobile Club d’Italia, in programma dal 4 al 6 maggio prossimi. Un contesto dal prestigio assoluto quello di Piazza Parlamento, per l’evento più importante seguito in diretta Tv e streaming per esaltare luoghi e monumenti unici.

Ne hanno dato conferma gli organizzatori dell’Ente di Viale delle Alpi ed ACI. Sarà il monumento patrimonio Unesco, sede storica del Parlamento siciliano ad ospitare negli spazi antistanti, lo start del terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, che al suo interno avrà il Campionato Italiano Rally Promozione ed inaugurerà il Campionato Italiano Rally Junior, la Targa Florio Historic Rally che sarà terza stagionale per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, tutte valide per il Campionato Siciliano promosso dalla Delegazione regionale ACI Sport, come la Targa Florio Historic Regularity Rally e la competizione di Coppa Italia Rally che si svolgerà tutta nella giornata di sabato 6 maggio.

Le auto arriveranno dinanzi la dimora dei sovrani del regno di Sicilia attraverso Porta Nuova e dopo il via si dirigeranno alla volta del territorio madonita, sede delle prove speciali e del parco assistenza, passando da Via Ernesto Basile. La sede dello start è un ulteriore conferma del dialogo proficuo tra l’organizzazione della leggendaria gara e la sua terra, attraverso la collaborazione diretta del Comune del Capoluogo, della Città Metropolitana di Palermo, della Regione Sicilia, unitamente alle diverse istituzioni ed agli Enti locali interessati dall’evento.

