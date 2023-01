Australian Open, Marco Cecchinato debutta nelle qualificazioni: la sfida con Purcell

Debutta questa notte nelle qualificazioni degli Australian Open, primo slam della stagione, il palermitano Marco Cecchinato, 30 anni, alla caccia dell'ingresso nel tabellone principale.

Sono ben 18 i tennisti italiani - 16 azzurri e 2 azzurre - al via nelle qualificazioni del torneo di Melbourne, dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani).

In campo maschile sono teste di serie proprio Marco Cecchinato (n.2), che sarà dunque uno dei favoiriti, Francesco Passaro (13), Matteo Arnaldi (22), Luca Nardi (23) e Franco Agamenone (26); in quello femminile la veterana Sara Errani (7).

Un solo derby azzurro al primo turno, quello tra Raul Brancaccio, reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea (e conseguente best ranking), e Franco Agamenone, 26esima testa di serie. Per il "Ceck", semifinalista al Roland Garros del 2018, se le vedrà contro l'australiano Purcell nella notte australiana.

Cecchinato è reduce da un buon periodo, soprattutto sulla terra rossa, dove lo scorso anno vinse i Challenger di Lisbona e di Rio de Janeiro, e punta a far bene anche sulle superfici più veloci, come il cemento australiano. A Melbourne, però, non è mai andato oltre il primo turno del tabellone principale in singolare, mentre in doppio può vantare anche un terzo turno nel 2016.

