Palermo-Como, le probabili formazioni: Corini non fa turn over, ospiti senza Fabregas

Palermo - Como in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera è la seconda di un tour de force di tre partite che vedrà le squadre di Serie B impegnate anche domenica per la diciassettesima giornata di campionato. Dunque una partita ravvicinata sia rispetto all'ultima di Benevento che alla prossima in casa della Spal. Match che potrebbe convincere Corini ad effettuare un piccolo turnover.

Oggi in conferenza stampa tuttavia il tecnico ha fatto capire che probabilmente sarà più la prossima gara in programma contro la Spal quella in cui potrebbe gestire qualche giocatore ma non è da escludere che anche domani sera non possa esserci qualche novità soprattutto in difesa o a centrocampo.

Una partita a cui il Palermo arriva sicuro delle assenze di Buttaro, Doda ed Elia ma potendo contare sul recupero di Saric e di Sala che era uscito malconcio nella partita di Benevento. In casa Como invece il tecnico Longo, noto ai palermitani per la famosa finale di Frosinone, dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Solini, Iovine, Baselli e Fabregas. Queste le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Gomes, Damiani; Valente, Brunori, Di Mariano.

Como (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Blanco, Cerri, Mancuso.

