Il Ct Palermo vede la finale scudetto: 4-2 contro il Tc Rungg Sudtirol

Domenica da incorniciare per il Circolo del Tennis Palermo. La squadra maschile vince la semifinale d’andata in trasferta sul campo del Tc Rungg Sudtirol e ipoteca la finale scudetto. La squadra femminile vince sul campo del Tennis Training Foligno e chiude al primo posto il suo girone guadagnando la finale per la promozione in serie A1.

I tennisti guidati da Davide Cocco e da Marco Valentino si aggiudicano la semifinale scudetto d’andata imponendosi per 4-2 sui campi in terra rossa indoor di Bolzano: a portare punti pesanti Salvatore Caruso, che ha battuto in tre set Federico Gaio, Omar Giacalone e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera che hanno avuto la melgio su Winkler e Figl. Il Tc Rungg ha colto l’unico punto in singolare grazie al successo di Elmar Ejupovic che ha sconfitto in tre combattutissimi set Gabriele Piraino. Un punto per parte nei doppi con Piraino e Giacalone che cedono a Bortolotti e Figl e la coppia Caruso e Gomez che batte Gaio e Brzezinski. Domenica prossima alle 10 al Circolo del Tennis di viale del Fante la semifinale di ritorno: ai palermitani servono tre punti per staccare il pass per la finale di Torino che si disputerà il 10 e l’11 dicembre alla Stampa Sporting di Torino.

Nell’altra semifinale si contendono il passaggio del turno Tc Sinalunga Siena e Park Genova con i toscani che si sono aggiudicati il primo match per 4-2. In serie A2 la squadra femminile vince 4-0 sul campo in veloce indoor del Tennis Training Foligno l’ultima partita della stagione regolare e chiudono al primo posto il girone 2 accedendo direttamente alla finale per la promozione in A1 che si disputerà l’8 e l’11 dicembre con il vantaggio della possibilità di giocare la partita di ritorno in casa. Domenica prossima i playoff stabiliranno l’avversaria per la squadra capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni. A firmare le vittorie nella partita di oggi le palermitane del vivaio del circolo di viale del Fante Federica Bilardo, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato.

I risultati

Semifinale Serie A1: TC RUNGG SUDTIROL - CT PALERMO 2-4 Carlos Gomez Herrera b. Maximilian Figl 6-1 6-1 Elmar Ejupovic b. Gabriele Piraino 7-6 4-6 6-4 Omar Giacalone b. George Winkler 6-3 6-2 Salvatore Caruso b. Federico Gaio 4-6 6-3 6-2 Marco Bortolotti - Maximilian Figl b. Omar Giacalone - Gabriele Piraino 6-3 6-0 Salvatore Caruso - Carlos Gomez Herrera Federico Gaio - Sebastian Brzezinski 7-6 6-4

Settima giornata Serie A2 femminile TENNIS TRAINING FOLIGNO - CT PALERMO 0-4 Giorgia Pedone b. Maria Toma 6-2 6-3 884 Federica Bilardo b. Chiara Girelli 7-5 2-6 1-1 rit 840 Virginia Ferrara b. Eletta Gradassi 6-4 6-2 Anastasia Abbagnato - Virginia Ferrara b. Maria Toma - Ginevra Batti 6-3 7-5

