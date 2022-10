Sollevamento pesi, la palermitana Giulia Miserendino campionessa europea Junior

La palermitana Giulia Miserendino è la nuova campionessa europea Junior di sollevamento pesi. A Tirana (Albania) l'atleta azzurra conquista tre medaglie d’oro e mette la firma su tutti i nuovi record italiani junior: 106 di strappo, 120 di slancio e 226 di totale.

Nello strappo Miserendino sale in pedana per ultima con 100 kg, subito incastrati perfettamente. La emula la polacca Monika Marach, già entrata in gara con 95 kg, che tenta di scavalcarla con una terza prova a 104 ma fallisce. Con l’oro di specialità già al collo, la Miserendino cerca di migliorarsi per creare il distacco più ampio possibile da accumulare in vista del totale. L’atleta siciliana sbaglia la seconda prova a 105 ma non si lascia sfuggire la terza occasione a 106 che le permette non solo di mettere la firma sul nuovo record italiano juniores di specialità, ma anche di piazzare sei kili di distanza con la diretta avversaria.

Nello slancio poi l'atleta palermitana entra in gara nuovamente per ultima, con 115 kg, anch’esso nuovo primato italiano. La turca Ozkan e la polacca Marach provano a tenere il passo ma, la prima riesce solo ad eguagliarla a 115, mentre la seconda fallisce due tentativi a 117 nel tentativo di superarla. A quel punto è show Miserendino: l’azzurra solleva 120 kg in seconda prova, ennesimo record italiano e prova addirittura a sollevare i 125, falliti per un soffio. Orto quindi nel totale alla Miserendino con 226, argento alla polacca Marach con 214, bronzo alla turca Ozkan con 209.

Strepitoso argento di Lorenzo Tarquini nella categoria 81 kg junior. L’azzurro sale sul secondo gradino del podio nel totale, conquistando anche due medaglie di bronzo di strappo e di slancio, mettendo la firma su tutti i nuovi record italiani di categoria. Brava anche Elisa Sundas che, alla sua prima esperienza internazionale, si piazza 7° con un totale di 188 kg; per lei 11° posto di strappo con 82 kg e 6° di slancio con 106 kg sollevati in seconda prova.

© Riproduzione riservata