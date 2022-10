Coppa Italia, il Telimar vince la battaglia di... Anzio

Vittoria nella partita d’esordio del Girone C di Coppa Italia di pallanuoto per il Telimar contro l’Anzio Waterpolis. I palermitani si sono imposti per 19-12 prendendo subito il largo, arrivando a +8 a metà gara e anche a +10 sul finale. In vista delle partite di domani contro la Rari Nantes Savona e Bologna De Akker la squadra guidata dal tecnico Marco Gu Baldineti gestisce poi il ritorno degli avversari, dosando le forze e facendo rotare tutti e tredici i convocati, compreso il secondo portiere De Totero entrato nel quarto tempo, fino al risultato finale di 19-12.

In evidenza per il Telimar lo statunitense Max Irving autore di 5 gol. A rete anche Hoper, che ha firmato una tripletta, Dal Basso, Vitale e Fabiano, autori di una doppietta a testa, Di Patti, Giorgetti, Giliberti, Pericas e Lo Cascio. Bilancio positivo per l’allenatore del Telimar Marco Gu Baldineti: «Da metà gara in poi abbiamo gestito, pareggiando il terzo parziale e concedendo un goal di troppo nell’ultima frazione. Qualche errore in difesa, ma siamo ancora in piena fase di rodaggio. Abbiamo tutto il tempo per prendere le giuste misure in vista dell’avvio di campionato e di Len Euro Cup». Domani doppio impegno per il Telimar a Bologna: alle 10,30 contro Rari Nantes Savona e alle 17,30 di nuovo in vasca contro i padroni di casa della De Akker.

